Vetan a fanáticos de los Yankees

NUEVA YORK.- Las Grandes Ligas vetaron la entrada a dos aficionados que interfirieron con el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles Mookie Betts durante un juego de la Serie Mundial en el Yankee Stadium, impidiéndoles asistir a cualquier juego en los estadios.

MLB envió esta semana una carta a Austin Capobianco y John P. Hansen, informándoles de la decisión.

“El 29 de octubre de 2024, durante el Juego 4 de la Serie Mundial en el Yankee Stadium, interfirieron en el juego al agarrar intencional y enérgicamente a un jugador. Su conducta representó un serio riesgo para la salud y seguridad del jugador y sobrepasó ampliamente los límites del comportamiento aceptable de un aficionado”, decía la carta, cuyo contenido fue reportado primero por el New York Post y luego obtenido por The Associated Press.

“Basado en su conducta, las Grandes Ligas les prohíbe indefinidamente la entrada a todos los estadios, oficinas y otras instalaciones de MLB”, agregó la carta. “También están prohibidos indefinidamente de asistir a cualquier evento patrocinado o asociado con MLB. Tengan en cuenta que si son descubiertos en cualquier propiedad o evento de la MLB, serán expulsados del lugar y sujetos a arresto por allanamiento”.

Los aficionados fueron expulsados del juego el 29 de octubre y prohibidos de asistir al quinto partido la noche siguiente.

Betts saltó hacia la pared de contención en territorio de foul y atrapó el elevado de Gleyber Torres en la primera entrada, pero un aficionado en la primera fila con un jersey de visitante gris de los Yankees agarró el guante de Betts con ambas manos y sacó la pelota. Otro aficionado agarró la mano de Betts.

Los Yankees calificaron el comportamiento de “atroz e inaceptable”. El equipo dijo el viernes que los dos aficionados a los que la MLB ha prohibido no eran poseedores de abonos de temporada.