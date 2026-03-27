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Viajará a Texas, la pelotera Catalina Aranda

Por Romario Ventura

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
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Viajará a Texas, la pelotera Catalina Aranda

La joven pelotera potosina Catalina Aranda Torres continúa abriéndose camino en el béisbol y softbol internacional al recibir, por segunda ocasión, la invitación del equipo RGV Pride, una de las organizaciones más competitivas del sur de Texas. Con apenas 10 años de edad, la deportista viajará a la ciudad de McAllen para participar en torneos de alto nivel.

Catalina, quien forma parte del equipo Diamondbacks dentro de la liga pequeña programa que destaca por ser el único 100% femenil en San Luis Potosí, ha demostrado talento y determinación en cada oportunidad que se le presenta fuera del país. Su participación con RGV Pride le ha permitido medirse ante rivales de gran nivel competitivo, fortaleciendo su desarrollo deportivo desde temprana edad.

El siguiente gran reto para "Caty", como es conocida, será su participación en el Mundial Pony League, programado del 15 al 19 de julio en McAllen. Este torneo reunirá a más de 100 equipos de distintas partes del mundo, incluyendo representativos de Estados Unidos, Filipinas, Puerto Rico y México, consolidándose como una vitrina internacional de alto nivel.

Además de su actividad competitiva, Catalina es integrante de la Academia Mont Park, donde ha forjado su crecimiento deportivo a base de disciplina, constancia y pasión por el diamante. Su historia refleja el esfuerzo de una joven atleta que, pese a su corta edad, ya comienza a destacar en escenarios internacionales.

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