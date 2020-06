Vicente del Bosque rechaza favoritismo arbitral sobre el Real Madrid

Vicente del Bosque, exseleccionador de España, dio vuelta a las críticas de Gerard Piqué sobre el arbitraje y la polémica victoria del Real Madrid sobre la Real Sociedad (1-2).

"He jugado toda la vida en un equipo grande y nunca he tenido el sentimiento de que me ayudaran", resaltó Del Bosque, quien militara en el Real Madrid de 1973 a 1984, en entrevista con ESPN.

Sobre la labor de los árbitros en España, el también exentrenador merengue aseguró que "no se fijan en el color de la playera".

"Creo que los silbantes se pueden equivocar, no creo que vean el color de la camiseta, porque iríamos contra la pureza de este deporte".

Eso sí, quien fuera campeón mundial en 2010 al dirigir a la Selección de España, dejó ver sus dudas sobre el video-arbitraje.

"Se han corregido algunas cosas, pero no hay nada perfecto, tal vez el futbol se ha vuelto más justo, pero soy escéptico en esto del VAR", concluyó.