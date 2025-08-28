Vicente Flores es Mr. SL Absoluto

La Asociación Estatal de Fisicoconstructivismo y Fitness de San Luis Potosí celebró el Mr. & Miss Fitness San Luis 2025, evento que reunió a atletas de distintas edades, pesos y modalidades de fisicoculturismo y fitness, y que fungió como selectivo para el Clásico 73 Mr. México.

El certamen contempló categorías infantiles y juveniles, incluyendo a participantes menores de 16 años hasta jóvenes nacidos en 2002. Entre los ganadores destacados se encuentran Iván Sael Dorantes de Querétaro, así como Richard Robledo Ibarra y Brian de Jesús Aceituno Medina de San Luis Potosí.

En la categoría de principiantes, que se dividió en físico hasta 70 kg, más de 70 kg, bikini y wellness, sobresalieron Jaime de Jesús Rodríguez Guzmán, Daniel Alejandro Zapata Llanas, Dafne Piña Torres e Itzel Fernanda Rodríguez Llanes, todos ellos locales. Por su parte, los veteranos, organizados en dos divisiones (40 a 49 años y mayores de 50), tuvieron como triunfadores a Pedro Luis Tristán González y Juan Vicente Miranda López.

La competencia también incluyó categorías para novatos en físico, men’s physique, bikini, classic physique y wellness, con ganadores como Brian de Jesús Aceituno Medina, Víctor Raúl García Navarro, Daphne Stephania Aranda e Idania Edith Hernández López. Entre los clasificados, que abarcaron físico hasta 70 kg, 80 kg y más de 80 kg, así como bikini, wellness, men’s physique, classic physique y fitness figura, destacaron Alejandro Ramírez Rodríguez de Ciudad de México, Vicente Flores García y Elizabeth Alvarado Muñoz de San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la fase final, Vicente Flores García, originario de Chapulhuacanito, se llevó el título de Mr. San Luis Absoluto 2025 y se clasificó para representar al estado en el Clásico Mr. México. El Campeón de Campeones fue Óscar Giovanni Castillo López de Tamaulipas. En general, la competencia reunió atletas de San Luis Potosí, Ciudad de México, Querétaro, Tamaulipas, Durango y Zacatecas, con predominio de competidores potosinos en los primeros lugares.