logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Victoria de 76ers sobre los Pelicans

Ganan con 40 puntos de Embiid, tras suspensión de Paul George

Por AP

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Victoria de 76ers sobre los Pelicans

FILADELFIA.- Joel Embiid anotó 40 puntos y capturó 11 rebotes el sábado por la noche para ayudar a los 76ers de Filadelfia a ganar, horas después de que Paul George fuera suspendido por 25 partidos por violar la política antidrogas de la NBA, con un marcador de 124-114 sobre los Pelicans de Nueva Orleans.

La NBA no reveló la naturaleza de la violación ni la sustancia involucrada, y George emitió un comunicado a ESPN diciendo que tomó algo que era "inapropiado".

Sin George, los 76ers no pudieron despegarse de los Pelicans, que tienen 13 victorias, hasta los minutos finales.

Tyrese Maxey anotó 18 puntos y encestó uno de sus cuatro triples que le dio a los Sixers una ventaja de 117-111, y Embiid y VJ Edgecombe siguieron con triples consecutivos para el 123-113.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Embiid escuchó cánticos de "¡M-V-P! ¡M-V-P!" mientras se dirigía a la línea de tiros libres con 11.3 segundos restantes. Encestó su primer tiro para alcanzar la marca de 40 puntos.

Kelly Oubre Jr. anotó 19 puntos y los 76ers encestaron 17 triples para terminar la noche en lo alto después de enterarse de que tendrían que hacer un esfuerzo en los playoffs en gran medida sin George.

Saddiq Bey lideró a los Pelicans con 34 puntos y Zion Williamson tuvo 11.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chivas derrota al Atlético San Luis y se afianza como líder del Clausura 2026
Chivas derrota al Atlético San Luis y se afianza como líder del Clausura 2026

Chivas derrota al Atlético San Luis y se afianza como líder del Clausura 2026

SLP

El Universal

Chivas demuestra su potencial al superar al Atlético San Luis en un partido lleno de emociones y goles, preparándose para enfrentar al Mazatlán FC.

Justin Rose lidera el Farmers Insurance Open con una actuación destacada en Torrey Pines
Justin Rose lidera el Farmers Insurance Open con una actuación destacada en Torrey Pines

Justin Rose lidera el Farmers Insurance Open con una actuación destacada en Torrey Pines

SLP

AP

Resultados del Farmers Insurance Open: Justin Rose lidera con una ventaja de seis golpes en Torrey Pines

Barcelona vence a Elche con actuación estelar de Lamine Yamal
Barcelona vence a Elche con actuación estelar de Lamine Yamal

Barcelona vence a Elche con actuación estelar de Lamine Yamal

SLP

AP

Lamine Yamal lidera al Barcelona en una victoria crucial sobre Elche en La Liga, destacando con gol y asistencia.

Empate sorpresa del Hamburger SV contra el Bayern Múnich
Empate sorpresa del Hamburger SV contra el Bayern Múnich

Empate sorpresa del Hamburger SV contra el Bayern Múnich

SLP

AP

Vincent Kompany, exjugador del Bayern, toma las riendas como nuevo técnico del equipo.