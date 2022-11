VIDEO: Aficionados japoneses esperan semáforo en rojo para celebrar

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Las sorpresas y triunfos no han dejado de presentarse desde que comenzó el Mundial de Qatar 2022, es así como en esta ocasión Japón se llevó la victoria en su encuentro con Alemania: el marcador fue de 2-1.

Esto alentó a los aficionados japoneses a festejar en las calles, los gritos y saltos se hicieron presentes. Muy eufóricos por el momento cruzaron la calle frente a los autos y aunque en el video se puede observar que hay autoridades de tránsito, no hubo ningún disturbio.

Por lo que los japoneses al percatarse que las luces del semáforo parpadeaban para cambiar a verde; se fueron disipando.

En el video se observa cómo se acercan a la banqueta hasta dejar libre la vialidad para no causar algún accidente.

Por si fuera poco, también se observa en otro video cómo los japoneses recogieron la basura al término del partido, lo cual causó el asombro de los asistentes.

Sí, celebraron mientras estuvo el semáforo en rojo y cuando volvió a verde, regresaron a la banqueta. pic.twitter.com/wCDlDrrBDf — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 23, 2022