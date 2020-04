VIDEO: Cristiano, a dos años de la inmortal chilena ante la 'Juve' de Buffon

Aunque el portugués Cristiano Ronaldo ahora se debe a la Juventus, en el Real Madrid su recuerdo sigue vigente. Simplemente el madridismo no deja de añorarlo y menos en un 3 de abril.

Un día como hoy, pero de hace dos años, el delantero portugués inmortalizó uno de sus goles más bellos como jugador de los merengues: una chilena contra la meta de la Juventus, custodiaba por Gianluigi Buffon.

Sucedió en la ida de los cuartos de final de la Champions League, en Turín, cuando CR7 sorprendió al mundo entero con un acrobacia tras un servicio de Dani Carvajal (63'). Incluso, la UEFA recordó la gesta en las redes sociales: "Marca uno de los mejores goles en la historia de la competición. Primer jugador en marcar en 10 partidos consecutivos de la UCL".

Ese tanto de CR7 valió para el 2-0 y al final sirvió para la victoria, de 1-3 sobre la 'Juve'. En esa campaña, Ronaldo no sólo se hizo del campeonato de goleo de la 'Champions' (15 anotaciones), sino que el Real Madrid levantó la 'Orejona' en la final contra el Liverpool.

"Es uno de los mejores goles de mi carrera. Cuando toda la gente [afición rival] me aplaude en el estadio, estaba sorprendido, fue un momento increíble", destacó en su momento el ahora delantero de la Juventus.

Por el momento, Cristiano Ronaldo se encuentra en Portugal, con su familia, para sobrellevar el aislamiento y el parón futbolístico, debido a la pandemia de coronavirus Covid-19 que aqueja al planeta.