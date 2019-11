VIDEO: Daniela Velasco, la atleta mexicana paralímpica que encabeza nueva campaña de Nike

Daniela Velasco es una de las deportistas mexicanas más importantes de la actualidad. Pese a haber perdido la vista desde los diez años de edad debido a un cáncer de retina, esto no ha sido impedimento para destacar en el Para atletismo.

A sus 24 años de edad, Daniela sigue rompiendo paradigmas pues fue seleccionada por Nike, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, para formar parte de una campaña la cual reúne a las mejores atléticas mexicanas.

El pasado 30 de octubre, Nike lanzó la campaña Just Do It: Tiempo De Ser Héroes donde Daniela junto a otras deportistas como la boxeadora Mariana "La Barbie" Juárez, la clavadista Alejandra Orozco, entre otras atletas, llaman a celebrar la pasión, perseverancia y el espíritu de los atletas mexicanos.

De acuerdo con el último ranking mundial de Para atletismo, la mexicana se ubica como la mejor atleta en la prueba de los mil 500 metros.

Daniela cuenta con una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y cinco preseas en juegos Parapanamericanos, la última conseguida el pasado mes de agosto, al ganar la final femenil de los mil 500 metros, en la categoría T12/T13 en Lima 2019.