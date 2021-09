VIDEO: "Fue increíble volver a marcar", expresa Raúl Jiménez

Antes del partido del domingo, ante el Southampton, el mexicano Raúl Jiménez era de los que más oportunidades de gol habían creado en la Premier League sin golpear el fondo de la red, pero "ya cayó", y entró en el marcador por primera vez desde que se fracturó el cráneo hace poco menos de 11 meses, y espera que su golpe de St Mary sea solo el comienzo de lo que vendrá esta temporada.

En entrevista al portal del Wolverhampton, Jiménez habló acerca de su primer gol, su revancha, desde aquellos sucesos del año pasado.

"Se sintió realmente bien. Ha sido difícil porque jugamos bien en cuatro de nuestros cinco partidos y no obtuvimos los resultados. Pero el fútbol es así".

No fue el mejor partido de los Wolves. "A veces tienes juegos como ese y tienes que dar un paso atrás, analizar y seguir adelante. Lo hicimos hoy lo que hemos estado haciendo en los últimos juegos, pero tenemos nuestra recompensa y las cosas que queríamos hacer. Hicimos un juego realmente bueno, pero sabemos que podemos hacerlo aún mejor. Creo que sabemos a lo que estamos jugando y sabemos que tenemos que seguir, seguir jugando bien y los resultados seguirán llegando".

Y llegó el gol, él mismo lo relata. "Vino de un despeje del portero y eso es algo en lo que trabajamos en los entrenamientos, él cogiendo el balón y dándolo a nuestros delanteros. Luché hasta el final con ese y creo que fue porque quería tanto este gol, pero ahora tengo mi revancha".

No lo oculta: "Estaba muy, muy emocionado en ese momento. Cuando estuve allí, buscando el balón, ganando el balón y luego regateando al último defensor. Levanté la cabeza y vi que era mía. Solo disparé y supe que iba a entrar, así que fue realmente bueno".

La gente se lo festejó: "Se sintió fantástico. Marcar frente a nuestra afición fue increíble volver a marcar en la Premier League. Llevo buscando este gol desde el inicio de la Premier League, y ahora me siento muy bien, es fantástico estar de vuelta en el marcador. He estado trabajando duro para esto, el equipo ha estado trabajando duro para esto y ahora, por lo que hemos hecho, lo merecemos".