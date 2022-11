VIDEO: Lionel Messi eligió su porra favorita para Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Cada cuatro años, el planeta se detiene para disfrutar la Copa del Mundo. A la vez, los jugadores y súper estrellas de las Selecciones son invitados a la fiesta que arman las aficiones de todo el mundo, y sin lugar a dudas, la de Argentina es una de las más reconocidas.

Lionel Messi es consciente de ello, y en una charla con el Diario Olé, mencionó cuál es su porra favorita de la hinchada albiceleste para este Mundial.

Meses antes, se hizo viral una versión de la sesión de Bizarrap con Quevedo pero adaptada a la Selección Argentina. Sin embargo, no fue muy bien recibida por el grueso de la afición y terminaron por adoptar la primera versión, que es la favorita del astro argentino.

La canción dice lo siguiente: "En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos cuántos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazucas la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel".

En la misma, se hace referencia al campeonato obtenido ante la Selección de Brasil por la Copa América en el 2021. Además, recuerda a Diego Armando Maradona y expresa el deseo de ganar por tercera vez la Copa del Mundo.

Ya lo dijo Lionel, esta es LA CANCIÓN de Qatar 2022. pic.twitter.com/WdldGyqDr9 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 11, 2022