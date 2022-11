Videojuego predice que Argentina ganará el mundial Qatar 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Faltan pocos días para la Copa del Mundo de Qatar 2022 y las predicciones sobre qué equipos superarán la fase de grupos y el que será campeón del mundo no se han hecho esperar, como la que hizo la desarrolladora de videjuegos Electronic Arts en su división de juegos deportivos, EA Sports, que puso a Argentina como la favorita para coronarse en la justa mundialista y a Lionel Messi como su máxima figura.

Desde el Mundial de Sudáfrica 2010 se ha hecho este simulador y curiosamente no ha fallado en predecir al próximo campeón del mundo. De acuerdo al ejercicio que se hizo, Argentina jugará contra Brasil en la gran final y el resultado es de 1-0.

La predicción señala que la Albiceleste en semifinales elimina a Francia, mientras que la Verdeamarela hace lo propio ante Portugal. Otro de los resultados que llaman la atención es que a la Selección Mexicana no la ponen pasando de fase de grupos.

EA Sports predijo que España, Alemania y Francia se coronaban en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, respectivamente.