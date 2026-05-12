Viernes de artes marciales mixtas

El espectáculo de las artes marciales mixtas volverá a encender la adrenalina en San Luis Potosí con el regreso del "Vale Todo", cuando la organización Aztec Warrior Championship celebre su edición número 12 el próximo 15 de mayo de 2026, en una función que promete intensidad, contacto directo y emociones al límite.

La presentación oficial del evento se llevó a cabo en el restaurante Santo Tierra, donde organizadores, peleadores y representantes de distintas academias dieron a conocer los detalles de la cartelera que incluirá un total de 18 combates en categorías infantiles, novatos y profesionales.

La sede de la función será el recinto No Mames Wey, considerado ya un punto de referencia para la cultura urbana y deportiva de la capital potosina. Las actividades arrancarán a partir de las 17:00 horas, en un ambiente que se anticipa electrizante para recibir a los exponentes que buscarán dejarlo todo dentro de la jaula.

Entre las peleas más esperadas destaca el enfrentamiento entre Fido HDZ y Saiyajin Andi, un combate que promete combinar técnica y potencia. También llama la atención el duelo entre Víctor Ramos y Edgar Salazar, considerado por los organizadores como una pelea de pronóstico reservado.

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La cartelera contará además con la participación de talentos como Benja "Wero" Pérez, Aarón Cabrera y la peleadora Alexa "Shadow" Ramos, quien representa el crecimiento de la presencia femenina dentro de este tipo de competencias.

Los organizadores informaron que habrá diferentes zonas y precios accesibles para que la afición potosina pueda disfrutar de una función que apunta a convertirse en una de las más destacadas del año dentro del circuito local de artes marciales mixtas.