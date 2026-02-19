logo pulso
Villarreal, a 3er. sitio de La Liga de España

Por AP

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
MADRID.- El Villarreal se consolidó en la tercera posición en La Liga de España con una victoria 1-0 en casa de Levante el miércoles, en un partido que inicialmente se había pospuesto el año pasado.

Georges Mikautadze anotó el gol de la victoria a los 57 minutos, y Villarreal se colocó tres puntos por delante del cuarto Atlético de Madrid.

El Villarreal se encuentra a 10 unidades del segundo Barcelona, y a 12 del líder Real Madrid tras 24 jornadas.

Fue la segunda victoria del Villarreal en tres partidos, después de una racha de cinco encuentros consecutivos sin ganar en todas las competiciones.

Levante, que se mantuvo en el penúltimo puesto, ha perdido tres seguidos y no ha ganado en cuatro partidos. El encuentro estaba programado para el 14 de diciembre, pero se suspendió por las fuertes lluvias en la región de Valencia. Se emitió una alerta meteorológica en la región.

