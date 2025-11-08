Villarreal supera al Barcelona en la Liga Española

BARCELONA, España (AP) — Antoine Griezmann mostró su forma goleadora de antaño al anotar dos goles para ayudar al Atlético de Madrid a vencer 3-1 al Levante el sábado en la Liga Española, mientras que el Villarreal superó provisionalmente al Barcelona para colocarse en el segundo lugar el sábado.

El máximo goleador histórico del Atlético ingresó en el minuto 61 y necesitó solo unos segundos para marcar el gol de la ventaja. Añadió otro a diez minutos del final para sellar la victoria.

Esos fueron los goles número 202 y 203 para Griezmann en el Atlético, quien a sus 34 años juega un papel reducido en el equipo de Diego Simeone, pero sigue contribuyendo con su creación de juego y anotaciones.

Griezmann se convirtió en el máximo goleador del Atlético con su gol número 174 para el club en enero de 2024. Ha anotado cinco veces esta temporada, incluyendo en una histórica victoria por 5-2 sobre el Real Madrid.

El Atlético se adelantó contra el Levante gracias a un gol en propia puerta de Adrián de la Fuente en el minuto 12 antes de que Manu Sánchez igualara para los visitantes en el 21.

Griezmann tuvo un impacto inmediato cuando Simeone lo envió al campo. Primero avanzó rápidamente para rematar un centro raso de Marcos Llorente, y luego estuvo en posición para empujar un rebote y dejar el resultado fuera de duda.

"Los equipos que llegan lejos tienen un buen banquillo, así que todos tenemos que estar listos para entrar", afirmó. "Preferiría jugar más porque todos los jugadores quieren jugar, pero lo acepto y hago lo que puedo para ayudar a mis compañeros".

La victoria colocó al Atlético a la par en puntos con el Barcelona, a cinco puntos del líder Real Madrid, antes de que este juegue contra el Rayo Vallecano el domingo.

Moreno y Moleiro brillan para el Villarreal

El Villarreal ganó 2-0 ante el Espanyol como visitante para subir un punto por delante del Barcelona, antes de que los campeones defensores visiten al Celta Vigo el domingo.

Gerard Moreno anotó el primer gol contra su antiguo club dos minutos antes del descanso.

Alberto Moleiro marcó su cuarto gol en seis jornadas en el minuto 57, ya que el delantero de 22 años sigue impresionando al Villarreal desde que se unió procedente de Las Palmas en verano.

Los titulares del Espanyol desfilaron con perros en adopción en el campo antes del inicio del juego como parte de una campaña del club para la adopción de animales callejeros.