Visita hoy ADSL femenil al León

El Atlético de San Luis buscará este día su primera victoria como visitante, cuando se enfrente al conjunto del León FC, en partido correspondiente a la décima quinta fecha del Torneo Clausura Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil, dicho partido tendrá lugar en las instalaciones de la Casa Club del conjunto leonés.

Ya sin posibilidades de calificar a la liguilla, el cuadro que dirige el técnico Rigoberto Esparza buscará un digno final a la temporada, por lo que seguramente buscará tener una buena actuación que le reditúe la obtención de los tres puntos en disputa.

Habrá que ver si el técnico hace modificaciones a su once titular, para darle juego a elementos que no han tenido mucha actividad a lo largo de esta temporada, ahora que ya no pelean nada, por lo que se espera que tengan un buen duelo ante la Fiera.

El Atlético de San Luis se ubica en el lugar 15 de la tabla general, con una marca de 2 juegos ganados, 5 empatados y 7 perdidos para sumar 11 unidades y como visitante no ha podido ganar, ha empatado tres partidos y perdido cuatro.

Por su parte, el conjunto del León tiene una marca de 3 juegos ganados, 2 empatados y perdidos 9, para también sumar 11 unidades y como local ha ganado 3 juegos, no ha empatado y ha perdido en 4 ocasiones.