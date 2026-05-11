Vivanco MotorSport recibe reconocimiento

En una ceremonia realizada el pasado domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el equipo Vivanco MotorSport fue reconocido por su trayectoria y aportaciones al automovilismo deportivo nacional.

La distinción fue entregada por el Claustro Internacional por la Hermandad y los Derechos Universales, en colaboración con el Consejo Nacional de Empresarios y de Negocios (CNEM) y la organización Nueva Generación de los Derechos Humanos (NGDH).

Durante el evento estuvieron presentes diversas personalidades del ámbito institucional y empresarial, entre ellas el Dr. Salvador Sánchez, presidente global del Claustro Internacional, secretario de Relaciones Exteriores y delegado de la Nueva Generación de los Derechos Humanos; el Dr. Adrián Medina, delegado en México del Claustro Internacional; y la licenciada Elvi Chanona, presidenta del Consejo Nacional de Empresarios y de Negocios. El reconocimiento fue recibido por Julio Vivanco Alvarado, líder y director técnico de la escudería, quien destacó el trabajo colectivo como uno de los pilares fundamentales del desarrollo del equipo dentro del automovilismo nacional.

"Juntos podemos lograr y cumplir los sueños; separados, nos quedará el fracaso", expresó Vivanco durante su intervención ante autoridades, invitados y medios de comunicación.

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La ceremonia destacó no solo los resultados deportivos obtenidos por Vivanco MotorSport en distintas competencias, sino también su permanencia y participación dentro del automovilismo mexicano, así como el impulso brindado a nuevos talentos ligados a este deporte.

Con este reconocimiento, el equipo suma un nuevo logro fuera de las pistas, en un acto que resaltó la importancia del trabajo en conjunto y la continuidad de proyectos deportivos dentro del deporte motor en México.