Volver a luchar, el reto profesional de La Parka

Este jueves se conocerá el diagnóstico oficial del estado de salud del luchador La Parka, quien tras sufrir una caída mientras luchaba fue intervenido para atender una compresión medular, percance, que desde la experiencia del especialista en medicina y rehabilitación del deporte, el Dr. Meynardo Cedillo, le impondrá una fuerte rehabilitación para poder hacer una vida normal y eventualmente, poder volver a luchar.

A la distancia y observando varias tomas del video, coincidió en que se trató de un traumatismo craneoencefálico que provocó una compresión medular debido al impacto, "y con la experiencia que tengo con pacientes, deportistas y no deportistas, es una lesión bastante fuerte. Lo importantes es que se sabe que ya está consciente y pasó la etapa crítica. Ahora le toca recuperarse pero será muy duro, porque son lesiones que dejan algún tipo de secuela muy importante. Si regresa a la lucha libre, estaría venciendo al rival más fuerte en su carrera profesional".

La edad es un factor importante a tomar en cuenta en su rehabilitación, "porque no es lo mismo una recuperación para una persona de 20 años, que alguien de 53 y con el recorrido que ha tenido, es complicado pero no imposible. Tuve el caso del luchador Okumura, quien sufrió una lesión en las cervicales durante un entrenamiento, se operó y ahora sigue luchando, es un poco más joven pero cuentan con la ventaja de una mayor desarrollo de masa muscular".

De cara al futuro, destacó la importancia del tiempo "que haya pasado sin que hubiera una percusión de necesaria de oxígeno al cerebro, porque ahí es cuando vienen más complicaciones. Le va a costar trabajo regresa y no sé si lo haga porque desconozco cómo se dio el proceso quirúrgico y lo que se tiene planeado para su recuperación".

Sin embargo, en su experiencia con luchadores profesionales, señaló este tipo de deportistas "están hechos de una madera especial y confío en que con los adelantos que hay pueda estar bien como persona para poder hacer una vida normal, y después tal vez volver a luchar".

Entre las secuelas que se presentan después de un accidente de este tipo, las más comunes son. "Pérdida de la movilidad de alguna de las extremidades, falta de sensibilidad, problema en la marcha, dificultad para el habla y dolores de cabeza muy fuerte. Aunque insisto, todo eso puede pasar en una persona convencional, pero los luchadores tienen una capacidad de recuperación distinta".