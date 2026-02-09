Vonn sufre una aparatosa caída

Cortina d´Ampezzo.- Lindsey Vonn, que compite con una rodilla de titanio y se lesionó la otra hace apenas una semana, se cayó de forma aparatosa en el descenso femenino de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d´Ampezzo, en la pista Tofana de la estación de los Dolomitas que completa la nomenclatura de esta cita invernal.

La esquiadora estadounidense fue intervenida en el hospital Ca´Foncello (Treviso) para estabilizarle una fractura en la pierna izquierda.

Vonn, que compitió a sus 41 años pese a tener la rodilla derecha de titanio y haber sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la izquierda el pasado viernes en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza), sufrió un aparatoso percance a los trece segundos de esta cita olímpica.

Fue atendida en la misma pista de los Juegos y trasladada al centro sanitario Codivilla-Putti, desde donde fue llevada al hospital de Treviso, que en un comunicado explicó que la norteamericana fue "sometida a una cirugía ortopédica para estabilizar una fractura en su pierna izquierda".

El equipo de esquí y snowobard de Estados Unidos había anunciado previamente que Lindsey Vonn se encontraba "estable y en buenas manos".

La esquiadora de St.Paul (Minesota), que cuenta 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas en descenso, se había probado en el entrenamiento del viernes, que concluyó, sin aparentes problemas, con el undécimo crono.

Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019, y con once medallas en grandes eventos, incluido un oro olímpico en Vancouver (Canadá) y dos oros mundiales, había sido tercera el sábado en el último ensayo.