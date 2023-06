"Voy con la ilusión de sumar medallas en los JCC 2023": Longoria

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- La raquetbolista Paola Longoria, forma parte de la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, será la quinta justa en la que compita.

"Voy con la ilusión de sumar medallas y sumar récords, de poner a México en lo más alto, sin embargo, voy con la mentalidad de disfrutar, ir a jugar sin expectativas", comentó.

Longoria es parte de los atletas mexicanos que no reciben ayuda económica por parte de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por ello mandó un mensaje.

"Soy de la idea de que hizo las cosas bien (Ana Guevara) y cuando nos acordamos de ella y de sus medallas olímpicas, no se las vamos a acordar de sus logros, pero también es bonito ayudar desde la otra trinchera, quitarnos ese ego y decir: 'Así como yo lo hice, también quiero que lo hagan los demás atletas'", comentó a ESPN.

Paola contó que entabló un proceso legal contra Ana Guevara, para que el organismo le devolviera las becas, en esta situación el juez determinó que la raquetbolista tenía el veredicto a su favor.

"Esa demanda ya la gané, el juez la desestimó dos veces y ya no procedió, éste es el motivo por el que demande a la Conade como institución, porque ellos me deben, estoy pidiendo lo que me corresponde, las becas, los estímulos", agregó la potosina.

De cara a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, Longoria, puntualizó que quiere ir a disfrutar de su quinta participación.