Vucetich no vive con miedo

Chivas no ha dado lo que se proyectó en rendimiento, de hecho están muy lejos de eso y el técnico Víctor Manuel Vucetich, sabe perfectamente que la dirigencia al final del torneo, en caso de no cumplir con meterse a la Liguilla, estar en la final para superar las semifinales del torneo anterior, podría venir una conclusión de contrato, lo cual no le parecería nada extraño. ´

´Ya no vivo con miedo, vivo ya con la certeza de que esto es así, no me espanta esa situación y así son las cosas, sabemos que tenemos que buscar resultado por la importancia del club. Tenemos que dar resultado por los momentos que vivimos tan críticos donde la alegría de un resultado de Chivas da un aspecto positivo en la sociedad. Eso nos da tristeza porque quisiéramos revertir este momento y buscaremos y lucharemos pese a todas las circunstancias. Si es justo o injusto no lo sé, son las bases y trabajamos nosotros en ellos´´.