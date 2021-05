Vuelve Rubén Pardo a los óvalos

Con nuevos colores y patrocinadores que confían en él como uno de los pilotos profesionales más importantes del país, Rubén Pardo inicia la temporada 2021 de NASCAR Peak México Series, muy emocionado y con muchas granas de hacer de éste un gran año en las pistas.

Este día ondeará la bandera la bandera verde en el Súper Óvalo Chiapas de Tuxtla Gutiérrez, para el arranque de la primera carrera del campeonato que se correrá con público desde el inicio de la pandemia. No obstante, se continuarán tomando las medidas sanitarias pertinentes.

"Estoy muy emocionado de que ya empieza la temporada, en especial porque luego de un año muy complicado por la Covid-19, ya tendremos espectadores a lo que le sumo mi agradecimiento a Rafael Vallina, al Spartac RT y a todos los socios comerciales por esta unión y sinergia lograda.

"La de Tuxtla es una pista que me gusta mucho, en donde me ha ido bastante bien, además de que hay un gran entendimiento con el ingeniero Juan Salazar ya que he trabajado muchos años con él, lo que me anima a buscar desde la primera fecha un buen resultado y pelear por todo en esta temporada 2021", comentó Rubén Pardo, piloto de la máquina #15 de Coca Cola sin azúcar-ITCR Infraestructura-LUMO Financiera del Centro-Jomtel-Balam News-Mamitas group-Radiosys-Monster Energy-Protelife Armour Boutique-ZTE-TK Grill-Skippy-Hangar Inn Hotel Select-Alsoma Internacional-Travel & Tips.

Aunque se regresó al formato de dos días, por lo pronto, en esta primera fecha no habrá carrera de clasificación, así que los pilotos formarán el domingo en parrilla invertida conforme al estado del campeonato 2020; al frente arranca la categoría Challenge, después la PEAK y los que no participaron la temporada pasada arrancarán en orden invertido al frente de su categoría acomodados por su mejor tiempo en prácticas.

"Han sido muchos años de competir con ese número con el que me identifico y la verdad estaba esperando con ansias este momento de volver a correr con esa grandiosa máquina marcada por el 15 como debe ser, en especial porque llego con mucha hambre de triunfo, con mucho apoyo y con las herramientas necesarias para lograrlo", comentó Rubén Pardo.

"Estoy seguro de que esta nueva temporada del campeonato NASCAR Peak México Series construiremos una gran relación a largo plazo con el equipo Spartac RT donde surgirán proyectos interesantes", finalizó Rubén Pardo piloto de la máquina #15.