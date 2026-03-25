Wembanyama espera ganar el premio MVP

MIAMI.- Victor Wembanyama lo está dejando claro: quiere ganar el premio al Jugador Más Valioso de la NBA esta temporada.

El astro francés de San Antonio —instantes después de que su equipo asegurara oficialmente su primer título de la División Suroeste en nueve temporadas— detalló algunos elementos de su candidatura al MVP la noche del lunes, después de que los encendidos Spurs vencieran 136-111 al Heat de Miami para lograr su 22da victoria en sus últimos 24 partidos.

"He pensado en ello", comentó Wembanyama. "Creo que ahora mismo hay un debate. Debería haberlo, aunque creo que yo debería encabezar la carrera. Estoy tratando de asegurarme de que, al final de la temporada, no haya debate".

Wembanyama promedia 24,3 puntos, 11,2 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones por partido. Solo seis jugadores han terminado una temporada con esos números: Kareem Abdul-Jabbar lo hizo cinco veces, Hakeem Olajuwon lo hizo dos, mientras que Shaquille O´Neal, Patrick Ewing y David Robinson lo hicieron una vez cada uno. ¿El sexto jugador de esa lista? Ese sería Wembanyama, quien también logró todo eso la temporada pasada, aunque en apenas 46 partidos.

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Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP con el Thunder de Oklahoma City, es el gran favorito para ganar el trofeo otra vez, según BetMGM Sportsbook. El siguiente en la lista: Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles.

Wembanyama aparece después, con la tercera mejor cuota hasta el lunes, un puesto por delante de Nikola Jokic, de Denver. A estas alturas, todos los demás serían considerados opciones con pocas probabilidades de llevarse el premio, aunque la regla de 65 partidos de la NBA para la elegibilidad a los principales galardones —como el MVP— podría convertirse en un factor. Jokic, por ejemplo, solo puede perderse un partido más antes de quedar fuera de la votación, y Wembanyama no puede ausentarse de más de tres encuentros.

Wembanyama, quien ganó el premio al novato del año hace dos años y era considerado, en general, una apuesta segura para el galardón al jugador defensivo del año la temporada pasada hasta que tuvo que ser apartado por una trombosis venosa profunda, tiene tres factores a su favor.

"El primero sería que la defensa es el 50% del juego y que, hasta ahora, está infravalorada en la carrera por el MVP. Creo que soy el jugador con mayor impacto defensivo en la liga", afirmó Wembanyama. "El segundo argumento sería que casi barrimos a OKC en la temporada, y los dominamos tres veces con su mejor equipo. ... El tercer argumento sería que el impacto ofensivo no son solo puntos".

No debería sorprender a nadie que los Spurs también crean que Wembanyama es más que un simple aspirante al MVP.

"Creo que está cerca", señaló el entrenador de los Spurs Mitch Johnson.