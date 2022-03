Wetzel clasifica al Mundial de Gimnasia de Síndrome de Down

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- La gimnasta mexicana Bárbara "Bibi" Wetzel, consiguió su clasificación al Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down, que se realizará en Helsinki, Finlandia.

Wetzel recientemente compitió en los Juegos Deportivos Nacionales para Atletas con Discapacidad Intelectual 2022, que realizaron en Tijuana, Baja California.

La gimnasta tiene 18 años de edad, compite dentro de la categoría senior y en dicho torneo terminó en el primer lugar, donde consiguió cinco medallas de oro.

"Estoy muy feliz, muy contenta y muy fascinada porque ese fue mi para Helsinki, Finlandia", dijo Bibi en un video que compartió el programa "Pisa y Corre" de Grupo Imagen.

Bibi Wetzel en 2015 conquistó el Campeonato Mundial del Down Syndrome International Gymnastics Organization, que se realizó en Italia. Para 2018 en Alemania, consiguió el sitio de honor en el All-Around del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down.