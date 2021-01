El PGA Tour confirmó que el WGC México Championship no se disputará en la Ciudad de México, sino en Florida, Estados Unidos, otra consecuencia de la pandemia de Covid-19.

El certamen capitalino, que se disputó cuatro años en el Club Chapultepec, es el nuevo evento en territorio mexicano que es sacrificado, tras la Fórmula Uno, NFL, Grandes Ligas y NBA.

A través de un comunicado, el certamen y el circuito informaron que debido "a desafíos de logística por la pandemia, el WGC México Championship no se jugará" en el país y se modificó al Concession Golf Club en el Suroeste de Florida.

"El PGA Tour está agradecido por su asociación continua con Grupo Salinas mientras navegamos por los desafíos únicos creados por la pandemia", dijo Ty Votaw, vicepresidente ejecutivo internacional de la categoría.

"Mientras trabajamos para regresar a México en 2022, agradecemos el esfuerzo colectivo para llevar este evento a un lugar digno en The Concession Golf Club, que es reconocido como uno de los mejores campos del estado de Florida".

El WGC, que reúne a los mejores jugadores del mundo, estuvo cuatro años en el Chapu, que vio coronarse dos veces a Dustin Johnson, una ocasión a Phil Mickelson y a Patrick Reed, último campeón.

Grupo Salinas firmó un convenio con el PGA Tour por siete años, de los cuales cinco estaban asegurados, por lo que el torneo puede regresar en 2022, a la espera de concretar dicha negociación.

Este evento internacional fue el último en cancelarse debido al coronavirus, pero primero en este 2021. El año pasado se cancelaron las visitas de la NFL, NBA y MLB, que todavía no confirman su asistencia para este calendario.