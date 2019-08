Williams se retira por lesión y Andreescu gana en Toronto

TORONTO.- Bianca Andreescu se convirtió el domingo en la primera canadiense en ganar el torneo de Toronto en 50 años luego de que la estadounidense Serena Williams tuvo que retirarse a causa de una lesión.

Andreescu estaba arriba 3-1 en el primer set cuando Williams pidió un tiempo fuera médico.

Menos de un minuto después, la jueza de silla anunció que Williams se retiraba del duelo, otorgando a Andreescu su segundo título en la gira de la WTA.

La final del torneo apenas duró 16 minutos antes del retiro de Williams.

Luego que la jueza de silla anunció el retiro de la estadounidense, la ex número uno del mundo comenzó a llorar en la banca. Andreescu se acercó a consolarla, abrazándola y diciéndole lo mucho que admira a la 23 veces ganadora de torneos de Grand Slam.

"No soy una llorona, pero gracias chicos", dijo Williams mientras contenía las lágrimas tras aceptar el cheque por el segundo lugar. "Lamento que no pude hacerlo hoy. Lo intenté, pero no pude".

El retiro de Williams fue la última de una serie de lesiones de jugadores importantes en Toronto. La cuarta preclasificada Simona Halep se retiró de su duelo de cuartos de final con Marie Bouzkova. En la rama varonil, Milos Raonic tuvo que abandonar la cancha tras dos sets contra Felix Auger-Aliassime en un muy anticipado choque entre canadienses. El 16to preclasificado, Gael Monfils, también se retiró de su semifinal contra el cabeza de serie, el español Rafael Nadal.

Andreescu, de 19 años y oriunda de un sitio cercano a Mississauga, Ontario, ha vencido a siete de las mejores 10 jugadoras del mundo. El lunes, subirá del 27mo sitio al 14to en el escalafón mundial. Lo más alto que había llegado fue cuando ocupó la 22da posición.

"No tengo palabras en este momento. Soy la primera canadiense que ha llegado a la final y ha ganado el torneo desde 1969", dijo Andreescu luego de recibir el trofeo del torneo de Toronto en una ceremonia sobre la cancha. "Reamente ha sido un sueño hecho realidad".