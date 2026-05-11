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Wizards se llevan la lotería del Draft

Por AP

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
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Wizards se llevan la lotería del Draft

CHICAGO.-El peor equipo de la liga esta temporada se quedará con la selección número 1 del draft de la NBA. Los Wizards de Washington ganaron el domingo la lotería del draft y están en posición de elegir primero por primera vez desde que seleccionaron a John Wall en 2010. Wall fue el representante de los Wizards en el escenario durante la lotería.

Washington tenía un 14% de probabilidades de ganar el número 1, empatado con Brooklyn e Indiana con las mejores opciones. Los Wizards tenían, básicamente, una probabilidad de 50-50 de obtener una selección entre las cuatro primeras o caer al quinto puesto.

Pero tres años consecutivos de derrotas —las tres peores temporadas en los 65 años de historia de la franquicia— finalmente rindieron frutos el domingo para los Wizards, que terminaron 17-65 esta campaña e incluso permitieron que Bam Adebayo, de Miami, anotara 83 puntos, la segunda mayor cifra de puntos en un solo partido en la historia de la liga.

Los Wizards concretaron acuerdos para hacerse con Trae Young y Anthony Davis la temporada pasada, y ahora tienen la oportunidad de sumar a un jugador de impacto inmediato con la primera selección.

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Utah elegirá segundo, seguido de Memphis y Chicago.

Los Clippers de Los Ángeles obtuvieron la quinta selección —vía canje con los Pacers—, seguidos por Brooklyn en el número 6, Sacramento en el número 7, Atlanta en el número 8, Dallas en el número 9, Milwaukee 10.

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