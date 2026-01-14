Wolves triunfan ante los Bucks
MILWAUKEE.- Julius Randle anotó 29 puntos y los Timberwolves de Minnesota, atinados frente al aro, nunca estuvieron en desventaja, para apabullar el martes 139-106 a los Bucks de Milwaukee.
Los Timberwolves ganaron su sexto de siete partidos a pesar de la ausencia de su máximo anotador Anthony Edwards debido a una dolencia en su pie derecho y del líder en rebotes Rudy Gobert, quien cumplió una suspensión de un encuentro por faltas flagrantes.
El francés Gobert acumuló su sexto punto de falta flagrante el domingo, en una victoria de 104-103 sobre los Spurs de San Antonio.
El entrenador Chris Finch regresó con Minnesota después de perderse el duelo contra los Spurs debido a una enfermedad.
Los Wolves lograron su mejor número de la temporada con 22 triples en 43 intentos y acertaron un 59.8% en general, el mejor registro de la temporada, mientras que los Bucks permitieron su mayor total de puntos de la campaña.
Una enfermedad obligó a Myles Turner de Milwaukee a perderse un duelo por primera vez esta temporada. Giannis Antetokounmpo totalizó 25 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias por los Bucks.
