WWE anuncia fechas y sedes de todos sus eventos para el 2022

Este lunes la empresa estadounidense de lucha libre, World Wrestling Entertainment (WWE), anunció su agenda de eventos para el año 2022, algo que sucede por primera vez en su historia.

Los grandes eventos de esta empresa ya tienen sedes y fechas para el siguiente año en donde destacan que habrán cinco funciones en la modalidad de Pagos Por Ver o Pay-Per View en sábado, además que Wrestlemania 38 se realizará en dos noches.

El magno evento de la WWE tendrá lugar en el AT&T Stadium en Dallas, Texas. También esto significa que cumplirán un nuevo récord para la empresa en llevar eventos luchísticos en estadios en un año.

Los meses de febrero y octubre aún no tienen carteleras especiales programadas, pero próximamente se sabrá cuáles eventos se organizarán en los respectivos meses, además en septiembre aún no se sabe qué día realizar el Pay-Per View programado. El calendario de WWE se conforma de la siguiente manera.

- Sábado 1 de enero – Day 1 en el State Farm Arena en Atlanta

- Sábado 29 de enero – Royal Rumble en el The Dome at America's Center en St. Louis

- Sábado 2 de abril y domingo 3 de abril – WrestleMania en el AT&T Stadium in Dallas

- Domingo 8 de mayo – Pay-Per-View en el Dunkin' Donuts Center en Providence, R.I.

- Domingo 5 de junio – Pay-Per-View en el Allstate Arena en Chicago

- Sábado 2 de julio – Money In The Bank en el Allegiant Stadium en Las Vegas

- Sábado 30 de julio – SummerSlam en el Nissan Stadium en Nashville

- Sábado 3 o domingo 4 de septiembre – Pay-Per-View en lugar por definir.

- Sábado 26 de noviembre – Survivor Series en el TD Garden en Boston

La WWE experimentó en la pasada edición de SummerSlam en realizarlo en día sábado, algo que le dio resultados y que para el próximo año comenzarán a ejecutar.

"Desde que regresaron a los eventos en vivo en julio pasado, nuestros aficionados han expresado gentilmente un tremendo apetito por asistir a los shows de la WWE. A medida que comienzan a hacer planes para el próximo año, queríamos asegurarnos de que el calendario de 2022 y las ubicaciones de nuestros PPV estuvieran disponibles para ellos", dijo Nick Khan, Presidente y Director de Ingresos de WWE.