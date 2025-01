Nueva era de la WWE en Netflix

Desde el Intuit Dome de Los Ángeles, California, inicia la nueva era de la World Wrestling Entertainment (WWE), la empresa estadounidense de entretenimiento que ofrece los mejores combates de lucha libre protagonizados por los gladiadores más imponentes del mundo.

La expectativa es grande para los amantes de este deporte, pues tras 34 años de que las transmisiones estuvieran a cargo de USA Network, ahora podrán verse a través de Netflix, tras un acuerdo entre ambas empresas por 5 mil millones de dólares para transmitir RAW durante los próximos cinco años.

Ante esto, los combates anunciados para el arranque de esta nueva etapa son:

Para el Last Woman Standing, por el Campeonato mundial de mujeres de WWE: Liv Morgan contra Rhea Ripley; en el Tribal Combat Match Roman Reigns frente a Solo Sikoa, CM Punk enfrentará a Seth Rollins y Jey Uso hará lo propio en contra de Drew McIntyre, además de que Rey Mysterio y un compañero sorpresa (se dice que puede ser Penta El Zero Miedo) tratarán de imponerse ante el stable heel The New Day.

Ante esto, las casas de apuestas en Estados Unidos ya marcan tendencias después de que la temporada pasada se rompieron todos los récords en taquilla, además de que las audiencias toparon la cima del rating, contabilizado en la clasificación de emisiones de lucha libre.

Como complemento más que atractivo se confirmó la participación del rapero Travis Scott, que promete un show musical a la altura del evento.

Dónde ver: Netflix