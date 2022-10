Xavi entre los técnicos con peor rendimiento en el Barcelona

A-AA+

Xavi Hernández es una de las grandes leyendas del Barcelona. Formó parte de la generación que ganó todo. Pero ahora como estratega del equipo culé no está teniendo los resultados que logró en su etapa como futbolista.

Tras la dolorosa derrota ante el Real Madrid, el ex mediocampista ingresó en un desafortunado listado en la historia del cuadro catalán, y es que el estadista que es conocido como "Misterchip" reveló un dato que dejó muy mal parado al director técnico.

"De los 34 entrenadores que han dirigido al Barça en 50+ partidos, Xavi (28 victorias, 6 empates y 11 derrotas) es el décimo con peor rendimiento en sus primeros 50 partidos en toda la historia del club. Un DT del Barça no tenía unos números tan pobres desde hacía 20 años", escribió en sus redes sociales.

El Barcelona cayó este domingo en el estadio Santiago Bernabéu en una edición más del clásico. Karim Benzema, Federico Valverde fueron los encargados de los goles del Real Madrid, mientras que Ferrán Torres descontó para los catalanes.

Xavi Hernández y su equipo marchan en la segunda posición de LaLiga con 22 unidades, mientras que en la UEFA Champions League están en la tercera posición del Grupo C con cuatro puntos y muy cerca de quedar eliminados para irse a disputar la Europa League.