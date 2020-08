Xolos busca dejar atrás la mala racha a costa del San Luis

Este miércoles continua el cuarto episodio del torneo Guard1anes 2020 con el juego entre los Xolos de Tijuana recibiendo al Atlético de San Luis, en un choque entre dos organizaciones que se encuentran entre los más mediocres de la competencia, ya que, entre ambas acumulan únicamente 6 puntos.

El equipo de la frontera norte se presentará luego de conseguir un buen resultado en su campo contra Tigres, ante quienes alcanzaron a sumar un punto, al igualar 0-0, en un empantanado encuentro el pasado jueves.

Con este resultado la jauría se encuentra en la décimo segunda casilla de la tabla general con sólo 4 puntos, sin embargo, el empate ante los poderosos universitarios supone un respiro y la posibilidad enderezar el rumbo luego de perder estrepitosamente en la capital del país hace dos jornadas.

Por lo que el enfrentamiento, en jornada doble en casa, contra el alicaído San Luis es la oportunidad perfecta para dejar el gris desempeño que han mostrado hasta ahora y prepararse para cosas más grandes, ya que después visitan León, reciben a Puebla y viajan a Ciudad Universitaria para medirse con Pumas.

Del otro lado de la cancha, el Atlético de San Luis llega con una igualada agridulce ante el Atlas, juego en el que pudieron sacar la victoria, pero la mala suerte y los postes les robaron el laurel.

No obstante que el funcionamiento del equipo ha sido bueno en términos generales, los Colchoneros solamente tienen dos empates más una derrota sobre su espalda, lo que los enclava en el lugar catorce de la general y son uno de los cinco equipos que no conocen la victoria en la presente competición.

Esto prende las alarmas dentro de la institución, pues se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla de cociente con 1.1250, lo que a la larga podría meterlos en serios problemas.

Más aún, el timonel Guillermo Vázquez no ha conseguido una victoria con San Luis desde hace seis compromisos -contando los tres últimos juegos del Clausura 2020-, por lo que es imperativo que este miércoles en punto de las 21:06 horas le den la vuelta a esta mala racha que les aqueja.