Xolos permitirá que en el estacionamiento del estadio, la gente vea desde su auto los partidos

La orden es muy clara, en el inicio del torneo Guard1anes 2020, los juegos se realizarán a puerta cerrada, lo que significa que no habrá gente, no existirá público, lo que indudablemente acarreará pérdidas graves para los clubes. Pero es ahí donde entra la inventiva de cada departamento de márketing de los equipos.

En Tijuana, sede de los Xolos, una ciudad que está pegada a la frontera con los Estados Unidos, se les ocurrió una idea muy a lo "estadounidense", que quizá les haga recuperar algo de lo perdido.

Resulta que para sus juegos como local, el club pondrá en su estacionamiento tres pantallas gigantes, para que a gente desde su auto vea los partidos, y seguro habrá a quienes les interese vivir esa experiencia.

Las reglas son claras, por mil pesos, se dejará ingresar al auto que podrá llevar máximo cinco personas, las cuales no podrán entrar con alimentos, porque ahí mismo se venderán.

A todos los aficionados que entren se les tomará la temperatura, además de que se les desinfectará, será obligatorio llevar cubrebocas. El primer experiemento será en el juego del próximo sábado a las 21 horas, donde los Xolos recibirán a los Rojinegros del Atlas.