Xolos prepara protesta contra Caixinha

Xolos de Tijuana prepara una queja ante la Liga Mx en contra de Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, por calumniar a uno de sus jugadores, Leonel Miranda, al que señaló que había sido separado por irse de fiesta una noche antes del partido de los fronterizos contra Toluca, apenas el fin de semana pasado.

Para Ignacio Palau, director general de Tijuana, lo que hizo el portugués carece de ético y sólo pretende desestabilizar a su equipo. Tijuana y Cruz Azul se enfrentan mañana en el estadio Caliente. "Existe un código de ética en nuestro futbol.... Estoy elaborando una queja para presentarla ante la Liga. Para hablar de algo y sobre todo de algo que no es tuyo, de otro equipo, y de lo que se refiere el señor (Caixinha) es poco ético".

Antes que nada, siguió el directivo: "Tendría que fundamentarlo. Desafortunadamente, Lolo tuvo un cuadro importante, médico, estuvo de hospital previo al juego contra Toluca. Esos días entrenamientos en las instalaciones de la FMF, y estuve presente todos los días y el viernes se sintió mal. El sábado tuvo un episodio, se desvaneció, tuvo temperatura".

Palau es directo, lo que pretende Pedro Caixinha, es afectar a su equipo: "Este señor quiere desestabilizar algo que no tiene caso. Desafortunadamente se ha metido con un jugador que tiene una familia y que no es el caso. Si hubiese habido algo, se dice sencillamente... caray. Quisiera hablar más, pero me apego al código de ética, no se vale que un entrenador que hemos recibido en nuestro futbol de la mejor forma, hablé así de nuestro equipo y de un jugador... Nos etiquetó como equipo".

El director general de Tijuana, estaba de verdad molesto: "Qué triste que un entrenador de un equipo de la Liga MX, caiga en esas cuestiones, y seguir en esto sería caer en su juego... A lo mejor quiere desestabilizar porque no ganó (en la jornada pasada ante Puebla), o porque estuvo a punto de perder el partido. Si queremos mejorar nuestro futbol, debemos de cuidar estos detalles. Realmente para esto firmamos un código de ética, jugadores, cuerpo técnico, directivos. Es triste que hoy se hable de eso".

Tijuana, apoya a su futbolista: "Lo conozco, y desde mi silla lo defenderé a muerte". Así que... "No es cierto. Estuvo enfermo...".