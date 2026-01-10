logo pulso
Xolos y América no se hacen daño

Las Águilas fueron mejores, pero no lograron reflejarlo en el marcador

Por Agencias

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Xolos y América no se hacen daño

En un partido trabado y con pocas ocasiones de gol, Xolos de Tijuana empató sin goles ante las Águilas del América en el Estadio Caliente, ante casi 29 mil asistentes.

 En el marco de la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, al minuto 15 se presentó la primera oportunidad del encuentro, misma que fue para las Águilas, con un disparo desviado de Rodrigo Aguirre, pese a encontrarse dentro del área.

Cuando estaba por cumplirse la media hora de juego, nuevamente el equipo visitante tocó a puerta, ahora con un tiro raso de Allan Saint-Maximin, que pasó a un costado de la portería.

En los últimos diez minutos del primer tiempo, Xolos de Tijuana fue mejor, pero falló en el último toque en el par de jugadas que generó.

Antes de finalizar la primera mitad, Joe Corona salió de cambio por Ignacio Rivero, marcando así sus últimos minutos como futbolista profesional.

Para el segundo tiempo, al minuto 60, Rodrigo Aguirre quedó solo frente a la portería, pero Toño Rodríguez desvió su disparo a tiro de esquina, convirtiéndose en factor para mantener el cero en el marcador.

Al 75´ ingresó el venezolano Josef Martínez, quien vio así sus primeros minutos en la Liga MX y, por ende, con Xolos de Tijuana.

 En los minutos finales se encendieron las alarmas en Xolos, luego de que Gilberto Mora se tendiera sobre el terreno de juego; sin embargo, salió caminando y, poco después, fue sustituido.

Al final, la afición abucheó lo mostrado por ambos clubes.

