Ya fue cesado el "Chelís", ¿quién seguirá?

Ya cayó el primero, José Luis Sánchez Solá fue despedido como entrenador de Puebla. Y pueden venir muchos más.

Jornada sabatina en la que tres, quizá cuatro cabezas estén en juego y posiblemente el lunes éstas amanezcan colgadas en la pared de algún directivo.

Técnicos que no han dado resultados inmediatos como lo mandan estos torneos cortos, en donde no hay tiempo para tomar vuelo, y los equipos deben de amanecer con él y dormir pensando en cómo volar más alto.

ALFONSO SOSA

San Luis, tres puntos en tres juegos, sólo uno ganado y dos perdidos. Antes del inicio del campeonato, las garras del promotor Cristian Grabarnik, hicieron todo lo posible por tumbar Alfonso Sosa del cargo, para poner a su cliente consentido, Antonio Mohamed y con estos números no se le hará nada difícil volver a intentarlo, y más ahora que los sanluisinos juegan contra el campeón Tigres.

Candidato a sustituto: Antonio Mohamed

JAVIER TORRENTE

Al argentino Javier Torrente ya se le está acabando el crédito de venderse como el auxiliar de Marcelo Bielsa. Su porcentaje de efectividad con Morelia es muy bajo, y descenderá más si no suma de a tres frente al América. Un partido ganado y tres perdidos, no son para presumírselos a nadie.

Candidato a sustituto: Marco Antonio Figueroa.

RICARDO LA VOLPE

El inventor del hilo negro mexicano ha habido un punto de doce posibles. La inversión que ha hecho Toluca en los últimos años no es nada baja, así que Ricardo La Volpe debe de dar dividendos ya, o tendrá que irse a trabajar con su amigo Ignacio Ambriz, pero el visitar a Rayados no le augura nada bueno.

Candidato a sustituto: José Manuel de la Torre.

¿TOMÁS BOY?

Cada semana el Jefe Boy se juega su puesto. Aunque lleve cuatro partidos sin perder, entre Liga y Copa, los modos en que juegan las Chivas están más que vistos. Una terrible derrota ante León, y el quita grandezas de Ignacio Ambriz, podría poner de nueva cuenta a Boy, entre piernas tambaleantes.