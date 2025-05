"Ya lo merecía": Charlyn Corral guía a Tuzas al primer título

Las Tuzas del Pachuca se convirtieron en las nuevas monarcas de la Liga MX Femenil, al derrotar al América por un marcador global de 3-2.

El conjunto hidalguense perdió (2-0) la vuelta, disputada en el estadio Ciudad de los Deportes, pero había obtenido una importante ventaja en la ida.

Las dirigidas por Óscar Torres supieron cuidar su portería, evitaron que las Águilas las igualaran para forzar el alargue y se coronaron en el inmueble azulcrema.

El Pachuca Femenil conquistó el primer título del futbol mexicano en su historia, luego de haber perdido tres finales; la cuarta fue la vencida.

Dos de los tres goles de las Tuzas en los 180 minutos, los consiguió Charlyn Corral, quien volvió a consagrarse como campeona de golea por cuarta ocasión.

La centrodelantera mexicana contribuyó con un doblete en la final, pero, en la fase regular del Clausura 2025 marco en 21 ocasiones.

Por tal motivo, la ganadora de un trofeo Pichichi en España con el Levante reconoció que se siente "plena, satisfecha, agradecida y tranquila", después de ayudar a levantar el primer campeonato de las hidalguenses en la Liga MX Femenil.

"Vine a un club que había intentado, [pero] que nunca había sido campeón y hoy puedo decir que ya me quité ese peso. Me siento más ligera porque así soy, no me gusta quedarle mal a la gente que confía en mí y Pachuca siempre confió en mí y hoy puedo decir que no tengo deuda. ¡Ya lo merecía!", se sinceró.

-----Charlyn también reconoció el trabajo del América

La exatacante del Atlético de Madrid aprovechó para aplaudir lo que hicieron las Águilas del América y aceptó que el sacrificio y el trabajo les permitió derrotarlas.

"Hoy se sufrió porque las finales así son, pero tienes 90 minutos que jugar y el otro rival también lo merecía porque también ha hecho un buen trabajo. Sí puedo decir que todo ese esfuerzo valió la pena, todas esas dudas han valido la pena y me han hecho más fuerte", compartió.

Ante los medios de comunicación, Charlyn Corral también platicó sobre el legado que desea dejar cuando tome la decisión de colgar los botines.

"Mi historia ha sido diferente... mi nombre lo estoy escribiendo con letras de oro y ojalá que, en algunos años, cuando ya no juegue se acuerden de mí, recuerden de mi nombre y que inspire a muchas mujeres y a muchas niñas", manifestó.

La goleadora mexicana dejó un contundente mensaje para los rivales de las Tuzas en el siguiente torneo porque está segura que este será el primer trofeo de muchos.

"Desde que llegué a Pachuca sabía que era para hacer historia, [pero] les dije a mis compañeras que el primero siempre cuesta más, pero que van a llegar más, no tengo duda", sentenció Charlyn Corral.