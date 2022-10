Yamileth Mercado y Mariana Juárez, listas para medirse en la CDMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Sin mayores aspavientos y mostrando respeto por su rival, Yamileth Mercado y Mariana Juárez se declaran listas para el combate por el Campeonato Mundial Supergallo del CMB, que protagonizarán este sábado en la Ciudad de México.

"Estoy lista y ansiosa para que se de esta pelea. He enfrentado a lo mejor de la categoría y el combate es para el público, representando al organismo verde y oro", promete Mercado, quien buscará concretar su cuarta defensa exitosa.

La originaria de Chihuahua aterrizará en la Ciudad de México un par de días antes de la batalla, pero descarta que se deba a un tema de estrategia. "Nunca me ha pegado la altura, confío en mi preparación y no hay pretextos para hacer esta defensa".

Sobre la retadora, señala. "Hay una gran rival enfrente con mucha experiencia, es un gran reto y nos preparamos en base a eso". Mariana Juárez, la famosa Barby, sabe que el momento de su retiro está cerca, pero eso no le impide soñar con otro cetro mundial.

"Es la oportunidad de ser nuevamente campeona del mundo y no la voy a desaprovechar. Es tiempo de dar una buena pelea, voy por todo y he trabajado mucho. Se está dando en un muy buen momento".

Valora que las mujeres estén dando grandes pasos en el boxeo en escenarios importantes. "Trabajamos en los errores cometidos, buscamos equilibrar más la preparación. Tengo 24 años en el boxeo y he disfrutado como pocas veces el gimnasio. Mi carrera ha sido un sube y baja y voy a disfrutar mucho esta pelea", advierte.