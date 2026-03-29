Yandy Díaz impulsa victoria de Rays ante Cardenales en San Luis

SAN LUIS (AP) — El cubano Yandy Díaz conectó cuatro sencillos, pegó un doble e impulsó cuatro carreras, y Steven Matz se apuntó la victoria ante su antiguo equipo, mientras los Rays de Tampa Bay vencieron 11-7 a los Cardenales de San Luis el domingo para evitar una barrida en la serie inaugural de la temporada.

Cuatro hits de Yandy Díaz impulsan triunfo de Tampa Bay

El mexicano Jonathan Aranda sumó tres imparables y dos carreras impulsadas, y Cedric Mullins también remolcó dos, mientras los tres primeros en el orden al bate de los Rays se combinaron para nueve hits y ocho carreras producidas.

Díaz, Aranda y Mullins enlazaron dobles consecutivos productores con dos outs ante Dustin May (0-1) en la cuarta entrada para ampliar la ventaja de Tampa Bay a 6-1. Los Rays añadieron tres carreras en la octava frente a Matthew Pushard en su debut en las Grandes Ligas, y Díaz conectó un sencillo productor dentro del cuadro en la novena para igualar su mejor marca personal con cinco hits.

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Steven Matz gana con Rays tras salida del bullpen de Cardenales

Jordan Walker, Nolan Gorman y el venezolano Pedro Pagés conectaron jonrones por San Luis.

Matz (1-0) hacía su primera apertura desde septiembre de 2024, cuando perdió su lugar en la rotación de los Cardenales y fue trasladado al bullpen. Fue traspasado a Boston en julio y luego firmó con los Rays en la temporada baja.

Matz lanzó cinco entradas y permitió cuatro carreras con seis hits, incluido un jonrón de tres carreras de Walker. En la octava, Gorman pegó un cuadrangular solitario y Pagés conectó un vuelacercas de dos carreras para recortar la desventaja a 9-7.

May duró apenas cuatro entradas en su debut con los Cardenales, al permitir seis carreras con 10 hits. Ponchó a tres y otorgó una base por bolas.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz bateó de 6-5 con dos carreras anotadas y cuatro producidas; el mexicano Jonathan Aranda de 6-3 con una anotadas y tres remolcadas y el dominicano Junior Caminero de 5-0.

Por los Cardenales, el venezolano Pedro Pagés de 4-2 con una carrera anotada y dos impulsadas; el mexicano Ramón Urías de 2-0; y el panameño Iván Herrera de 5-0.