Yankees y Giants abren el show

México.- La noche de este miércoles, en el Oracle Park de San Francisco, se abrirá el telón a una nueva temporada de las Grandes Ligas, con un duelo entre dos de las franquicias más tradicionales, como son los Giants y los Yankees de Nueva York.

Por si fuera poco, el partido inaugural de la nueva temporada presenta una nueva forma de ver beisbol, ya que será la primera vez en la historia que un partido de las Ligas Mayores será transmitido en vivo por la plataforma Netflix.

Además, será el primer partido de temporada regular de MLB que utilizará el Sistema de desafío de bolas y strikes automatizado (ABS).

Por parte de los Yankees, Max Fried será el abridor, y Logan Webb hará lo propio por los Giants. El lanzador diestro de San Francisco hizo una advertencia a los Mulos de Manhattan y aseguró que "esto es el mundo del espectáculo, así que vamos a salir y, con suerte, competir al máximo y salir victoriosos".

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Los Bombarderos del Bronx, encabezados por el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Aaron Judge, buscarán comenzar la temporada con el pie derecho y superar lo hecho la campaña pasada, luego de firmar 94 victorias y ser eliminados en la Serie Divisional por los Blue Jays de Toronto.

Por otro lado, los Giants comienzan una nueva era bajo las órdenes del manager Tony Vitello, quien llega a las Grandes Ligas directamente desde la Universidad de Tennessee, sin tener experiencia previa en la Gran Carpa.

Yankees y Giants se enfrentaron por última vez en abril del año pasado, en una serie a tres partidos donde los de La Bahía se llevaron la victoria en dos; sin embargo, los de Nueva York tienen el dominio del historial en temporada regular, con 16 triunfos en 24 duelos.