Yareli Acevedo logra el oro
La ciclista mexicana se llevó el primer lugar en el Campeonato Panamericano
CIUDAD DE MÉXICO.- Las alegrías para México en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026 no se detienen. Esta vez fue Yareli Acevedo, actual campeona mundial, quien reafirmó su dominio al conquistar el primer lugar en la prueba de eliminación femenil.
Con la presión de ser una de las grandes favoritas, la pedalista mexicana respondió con carácter y talento y dejó claro por qué es referente en la pista. Su victoria, celebrada con entusiasmo por los aficionados en el velódromo de Peñalolén, confirma que el ciclismo mexicano atraviesa un momento de esplendor.
Después de la actuación del equipo femenil de velocidad, compuesto por Yuli Verdugo, Jessica Salazar y Daniela Gaxiola, que ganó la presea dorada, Acevedo mantuvo la buena racha para el país y relegó a Cuba y Chile al segundo y tercer lugar del podio.
La mexicana, quien hace apenas unos días deslumbró en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista con seis medallas de oro, volvió a subir al podio de los ganadores este jueves, ahora para recibir la medalla de plata con el equipo de persecución femenil. En esa prueba, el grupo integrado por Acevedo, Sofía Arreola, Antonieta Gaxiola, Anet Barrera y María Figueroa quedó únicamente detrás de Estados Unidos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Tribunal marroquí condena a 19 aficionados por vandalismo en final
AP
Los acusados, en su mayoría senegaleses, fueron detenidos tras intentar irrumpir en el campo de juego.
Rommel Pacheco anuncia plan anual de alto rendimiento 2026
El Universal
El fondo Misión País será financiado por iniciativa privada con estímulo fiscal EFIDEPORTE.
Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026
AP
Megan Keller anotó el gol decisivo en tiempo extra para que Estados Unidos se coronara campeón olímpico.