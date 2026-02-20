logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Yareli Acevedo logra el oro

La ciclista mexicana se llevó el primer lugar en el Campeonato Panamericano

Por El Universal

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Yareli Acevedo logra el oro

CIUDAD DE MÉXICO.- Las alegrías para México en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026 no se detienen. Esta vez fue Yareli Acevedo, actual campeona mundial, quien reafirmó su dominio al conquistar el primer lugar en la prueba de eliminación femenil.

Con la presión de ser una de las grandes favoritas, la pedalista mexicana respondió con carácter y talento y dejó claro por qué es referente en la pista. Su victoria, celebrada con entusiasmo por los aficionados en el velódromo de Peñalolén, confirma que el ciclismo mexicano atraviesa un momento de esplendor.

Después de la actuación del equipo femenil de velocidad, compuesto por Yuli Verdugo, Jessica Salazar y Daniela Gaxiola, que ganó la presea dorada, Acevedo mantuvo la buena racha para el país y relegó a Cuba y Chile al segundo y tercer lugar del podio.

La mexicana, quien hace apenas unos días deslumbró en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista con seis medallas de oro, volvió a subir al podio de los ganadores este jueves, ahora para recibir la medalla de plata con el equipo de persecución femenil. En esa prueba, el grupo integrado por Acevedo, Sofía Arreola, Antonieta Gaxiola, Anet Barrera y María Figueroa quedó únicamente detrás de Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tribunal marroquí condena a 19 aficionados por vandalismo en final
Tribunal marroquí condena a 19 aficionados por vandalismo en final

Tribunal marroquí condena a 19 aficionados por vandalismo en final

SLP

AP

Los acusados, en su mayoría senegaleses, fueron detenidos tras intentar irrumpir en el campo de juego.

Rommel Pacheco anuncia plan anual de alto rendimiento 2026
Rommel Pacheco anuncia plan anual de alto rendimiento 2026

Rommel Pacheco anuncia plan anual de alto rendimiento 2026

SLP

El Universal

El fondo Misión País será financiado por iniciativa privada con estímulo fiscal EFIDEPORTE.

Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026
Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026

Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026

SLP

AP

Megan Keller anotó el gol decisivo en tiempo extra para que Estados Unidos se coronara campeón olímpico.

Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial
Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial

Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial

SLP

El Universal

El veterano mánager Bob Melvin vuelve a Atléticos tras dirigir equipos en San Diego y San Francisco.