Yareli Acevedo logra el oro

CIUDAD DE MÉXICO.- Las alegrías para México en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026 no se detienen. Esta vez fue Yareli Acevedo, actual campeona mundial, quien reafirmó su dominio al conquistar el primer lugar en la prueba de eliminación femenil.

Con la presión de ser una de las grandes favoritas, la pedalista mexicana respondió con carácter y talento y dejó claro por qué es referente en la pista. Su victoria, celebrada con entusiasmo por los aficionados en el velódromo de Peñalolén, confirma que el ciclismo mexicano atraviesa un momento de esplendor.

Después de la actuación del equipo femenil de velocidad, compuesto por Yuli Verdugo, Jessica Salazar y Daniela Gaxiola, que ganó la presea dorada, Acevedo mantuvo la buena racha para el país y relegó a Cuba y Chile al segundo y tercer lugar del podio.

La mexicana, quien hace apenas unos días deslumbró en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista con seis medallas de oro, volvió a subir al podio de los ganadores este jueves, ahora para recibir la medalla de plata con el equipo de persecución femenil. En esa prueba, el grupo integrado por Acevedo, Sofía Arreola, Antonieta Gaxiola, Anet Barrera y María Figueroa quedó únicamente detrás de Estados Unidos.

