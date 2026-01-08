Yates se retira del ciclismo

LONDRES.- El ciclista británico Simon Yates anunció el miércoles su retiro inmediato del deporte, poniendo fin a una carrera que incluyó victorias generales en la Vuelta a España y el Giro de Italia del año pasado, así como triunfos en etapas del Tour de Francia.

La decisión de Yates fue una sorpresa, ya que tenía contrato con el equipo Visma-Lease a Bike hasta finales de 2026 tras su salida de Jayco-AlUla después de 11 años.

"Pero no es una decisión que haya tomado a la ligera", afirmó el escalador de 33 años en un comunicado emitido por su equipo.

"He estado pensando en ello durante mucho tiempo, y ahora siento que es el momento adecuado para alejarme del deporte", añadió.

Yates ganó la Vuelta en 2018, conquistando su primer título en una Gran Vuelta, lo que consolidó el dominio británico en el ciclismo en ese momento. En el mismo año, Geraint Thomas se consagró en el Tour de Francia y Chris Froome lo hizo en el Giro.

Siete años después, Yates se alzó con la victoria en el Giro, calificándolo como "un momento decisivo de mi carrera".

Su mejor resultado en el Tour de Francia fue un cuarto lugar en 2023.

"El ciclismo ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Desde competir en la pista del Velódromo de Manchester, hasta competir y ganar en el escenario más grande y representar a mi país en los Juegos Olímpicos, ha moldeado cada capítulo de mi vida", dijo Yates, quien también ganó el oro en la carrera por puntos en el campeonato mundial de pista en 2013.

En el Giro de 2025, Yates realizó una de las mejores actuaciones de su carrera en una de las subidas más agotadoras del ciclismo.

Comenzó la penúltima etapa en el tercer lugar, a un minuto y 21 segundos del mexicano Isaac Del Toro, entonces el líder general. Pero el ciclista británico lanzó un ataque en solitario en la subida al Colle delle Finestre, la misma montaña que le causó desilusión siete años antes, para despegarse de sus rivales por

el título.