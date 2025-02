Fichaje de Yoán Moncada con los Angelinos de Los Ángeles

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Los Angelinos de Los Ángeles llegaron a un acuerdo por un año y 5 millones de dólares con el tercera base Yoán Moncada, informó el jueves una persona con conocimiento del convenio.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato pues el equipo aún no ha anunciado el acuerdo, que está sujeto a un examen físico exitoso.

Moncada pasó las últimas ocho temporadas con los Medias Blancas de Chicago, quienes lo adquirieron en un canje después de su debut en las Grandes Ligas con Boston en 2016. El cubano tiene un promedio de bateo de .254 en su carrera con 93 jonrones y 339 carreras impulsadas.

Se perdió casi toda la campaña pasada después de sufrir una distensión en un músculo aductor en abril. Solo hizo una aparición más, ponchándose con las bases llenas para terminar la parte alta de la decimotercera entrada en la derrota de Chicago en el Angel Stadium el 18 de septiembre.

Ha estado ausente al menos en 58 partidos por lesiones en cada una de las últimas cuatro temporadas. Es una situación familiar para los Angelinos, cuyo antesalista de 245 millones de dólares, Anthony Rendon, aún no ha jugado más de 58 partidos en ninguna de sus primeras cinco temporadas con el club debido a innumerables lesiones.

La presencia de Moncada en la tercera base abre la opción de mover a Rendon a un papel más reducido cuando los Angelinos comiencen a trabajar en el entrenamiento de pretemporada, este mes en Tempe, Arizona. A Rendon le quedan dos temporadas en su poco fructifero contrato de agente libre.

Moncada es considerado un jugador sólido en defensa en la tercera base, pero recibirá instrucción bajo el mando del manager Ron Washington, especialista en defensa de cuadro, y el entrenador de infield Ryan Goins, quien fue compañero de equipo de Moncada en Chicago.

El cubano también fue compañero de equipo durante mucho tiempo de Tim Anderson, quien está intentando regresar a las Grandes Ligas después de firmar un contrato de ligas menores con Los Ángeles.