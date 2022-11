Yon de Luisa en silencio previo al debut de México en el Mundial

A-AA+

DOHA, Qatar., noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, permanecerá en silencio, por ahora.

El directivo apareció en la inauguración de la Casa México-Qatar, donde participó del corte de listón, pero se negó a hablar acerca de sus expectativas con la Selección Mexicana.

De Luisa ha mantenido la política de que mientras el Tricolor esté en competencia, él como mandamás, no hace declaraciones.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ha dicho en reiteradas ocasiones que espera que la Selección Mexicana, cualquier tipo de representativo nacional, quede entre los ocho mejores equipos de la competencia.

Y el Mundial no es la excepción, aunque está claro que se espera que se llegue mucho más lejos, no sólo al quinto partido.

El Tricolor estrena por la tarde en la cancha del estadio Al-Khor, y la prensa tendrá acceso durante los primeros 15 minutos.