Zendejas revela presión de Chivas para rechazar a Estados Unidos

Alejandro Zendejas hoy en día es uno de los referentes de América, sin embargo, tuvo un pasado en Chivas donde hubo alguna complejidad por su nacionalidad.

Zendejas afirmó que en su paso por Guadalajara realmente no se permitían jugadores no mexicanos, pero le sorprende que ahora tengan en sus filas a Cade Cowell de Estados Unidos y en su momento estuvo Santiago Ormeño de Perú, ya que a él lo obligaron a rechazar el combinado de 'las barras y las estrellas'.

"Yo me fui a Chivas y como saben, puro mexicano juega ahí", comentó en la entrevista con el youtuber Escorpión Dorado.

Alejandro detalló cómo fue su experiencia con Chivas donde le impidieron representar a la selección norteamericana.

"Me dicen llegando que si iba a poder jugar con Estados Unidos y me dije 'me voy a un buen equipo y sigo con la selección', llegó el momento en el que me llaman a una concentración, me hablan de la selección y me dijeron 'oye, no nos están contestando, comunícate con ellos'", recordó el campeón con América.

Fue cuando apareció un comentario de presión por parte de Chivas para que no representará a los estadounidenses.

"Ahí es cuando me dijeron (en Guadalajara), acá es puro mexicano, te quedas con nosotros o vas con la Selección, ahí tenía 18 años, era un morrito", precisó Zendejas.

El futbolista azulcrema explicó que, al estar pequeño y con inexperiencia, se inclinó por hacer caso a Chivas y se alejó de la Selección de Estados Unidos, hasta que salió de Guadalajara donde pasó tanto por Necaxa y llegó a América, donde ya regresó al combinado nacional,

"Cuando estaba haciendo ruido y salió lo de la Selección Mexicana, hablé con ellos (Estados Unidos) y me dijeron 'pensábamos que ya no podías jugar con nosotros'", pero claro que pudo.

Alejandro Zendejas disputó dos juegos con el Tricolor, pero fueron de carácter amistoso, así que pudo acudir a la convocatoria de la Selección de Estados Unidos donde debutó en enero de 2023 y ya registra 11 encuentros representando dicha escuadra, incluso ya se enfrentó a México.