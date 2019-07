Zlatan Ibrahimovic "revienta" al mexicano Carlos Vela

Aunque la gran temporada de Carlos Vela con el Los Angeles FC ha sido reconocida por propios y extraños, para el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic no es suficiente para considerarlo como el mejor jugador de la Major League Soccer (MLS).

En entrevista para un programa de ESPN, el actual elemento del Galaxy de Los Angeles reventó al delantero mexicano, asegurando que no hay mucho que presumir por el momento que vive.

- ¿Te sigues considerando el mejor jugador de la MLS?

- Por mucho, porque si él está en su mejor nivel, ¿cuántos años tiene? 29, ¿y está jugando en la MLS y está en su mejor nivel? ¿Cuando yo tenía 29 dónde estaba?

- Estabas en Europa

- Gran diferencia, exactamente

Así fueron las declaraciones de Ibrahimovic, que no le dio valor a los 19 goles y 12 asistencias de Vela en la vigente campaña de la MLS.