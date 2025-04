¿A qué velocidad gasta menos gasolina un auto?

Una de las principales preocupaciones de los automovilistas es el gasto de gasolina, por lo que siempre buscan la manera de ahorrar tanto en el consumo como al momento de pagar por este producto.

El rendimiento del combustible está directamente relacionado con factores como las condiciones mecánicas del vehículo, el tipo de motor y, por supuesto, el estilo de conducción.

Dentro del último rubro se encuentra la velocidad que, de acuerdo con expertos, puede aumentar o disminuir el gasto de gasolina. ¿A qué se debe? Te lo explicamos.

¿Qué velocidad es mejor para ahorrar gasolina?

Entre las diversas prácticas que se pueden realizar para mejorar el rendimiento del combustible se encuentra moderar la fuerza con la que se pisa el acelerador y la velocidad a la que se conduce.

De acuerdo con el fabricante Volkswagen, para ahorrar gasolina al manejar un auto se recomienda mantener una velocidad constante y estable.

Dicha velocidad podría ser de entre 50 y 70 km/h para trayectos cortos. Pero en carretera o recorridos largos este valor se puede modificar de los 80 a 90 km/h, lo que no exige un esfuerzo extra al motor.

Desde luego, sabemos que en la ciudad es difícil mantener esa velocidad debido al tráfico y las paradas constantes. En este caso, lo mejor es pisar el acelerador de forma suave para minimizar el gasto de gasolina.

Otros consejos útiles para ahorrar gasolina

Además de moderar la velocidad del automóvil, hay otros consejos que puede seguir para incrementar el rendimiento de la gasolina. A continuación, te compartimos 3:

Revisa la presión de las llantas. Al soportar el peso del automóvil y promover su desplazamiento, cuando tienen una presión inadecuada se incrementa el consumo de combustible.

Modera el uso del aire acondicionado. De acuerdo con Mobil, "el aire acondicionado jala el aire del interior del vehículo y lo hace pasar por un sistema de enfriamiento Al hacer trabajar al motor, este sistema requiere un esfuerzo extra que hace que se consuma más combustible del habitual".

Cuida la fuerza al acelerar. Trata de no arrancar de golpe y no pisar el acelerador a fondo, esto ayudará a que la temperatura del motor se estabilice.