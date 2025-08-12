BMW R 1300 RT llega a México con 145 hp

MW Motorrad presentó en México la nueva R 1300 RT, la más reciente evolución de su reconocida línea touring. El modelo, diseñado para largas distancias, combina confort, tecnología y un mayor dinamismo en carretera, manteniendo el tradicional motor Boxer de 2 cilindros y 1,300 cc, con 145 hp y 110 lb-pie de torque.

Entre su equipamiento de serie destacan el ABS Pro, control dinámico de tracción (DTC), control de presión de neumáticos, puños calefactables, suspensión delantera BMW Motorrad EVO Telelever, pantalla TFT con conectividad y modos de manejo: Eco, Rain y Road.

Una de sus principales novedades es el Asistente de Cambios Automatizado (ASA), que permite elegir entre conducción manual o automática, además del sistema DCA de adaptación dinámica del chasis y un freno deportivo.

En México, la R 1300 RT incluye los paquetes Touring y Dynamic, con suspensión electrónica, modos de conducción Pro, sistema de equipaje variable, cierre centralizado y alarma antirrobo. De forma opcional se ofrece el paquete Comfortpara pasajero, con topcase, puerto de carga de 12V y asiento ergonómico en distintas alturas.

La personalización llega con tres estilos: Triple Black ($14,300 MXN), Impulse ($32,900 MXN) y Option 719 ($47,200 MXN), con acabados y colores exclusivos. Además, el modelo incorpora un rediseño aerodinámico con protección ajustable contra el viento, que mejora la ventilación en climas cálidos y ofrece mayor defensa en frío o lluvia.

La nueva BMW R 1300 RT ya está disponible en el país, posicionándose como una opción de alto desempeño para los entusiastas del motociclismo de largo recorrido.