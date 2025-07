¿Cómo pasar un bache con tu auto?

Los baches son un riesgo real para tu auto, sobre todo durante la época de lluvias. Según información de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a principios de 2025 se reportaron más de 42,000 en nuestra capital.

Si por alguna razón no puedes esquivarlos o no hay otra manera de cruzar la calle.

¿Cómo proteger tu auto de un bache?

De acuerdo con información de la aseguradora Grange Insurance, la mejor manera de proteger tu auto de un bache es no atravesarlo.

En ese sentido, y como parte de los hábitos en la conducción diaria, recomienda aumentar la distancia en la parte frontal, de esta manera podrás detectar a tiempo cualquier desperfecto en el camino.

Sobre la misma línea, en la guía de consejos prácticos para automovilistas, Michelin sugiere siempre la mirada al frente para reaccionar y maniobrar en el camino.

Además, aconseja poner atención en los charcos y a las condiciones de la carretera después de que ha llovido, ya que el nivel de visibilidad disminuye y resulta complicado detectar un bache.

Finalmente, Grange Insurance recomienda verificar que el parabrisas se encuentre limpio y que las luces delanteras funcionen correctamente para tener una visibilidad óptima.

¿Qué hacer si no puedes evitar un bache?

Ya sea por las condiciones del camino o porque no hay otra ruta, el fabricante Michelín recomienda reducir la velocidad al atravesar un bache. Trata de que sea constante, pues ir despacio implica el riesgo de que el vehículo se quede atorado.

Asimismo, es importante sujetar de manera firme el volante para que el vehículo no pierda el control. Con estos consejos simples podrás reducir el impacto en la suspensión y los amortiguadores del auto.

¿Qué revisar de tu auto se fue golpeado por un bache?

Un artículo publicado por el fabricante Firestone destaca la importancia de revisar el auto luego de atravesar un bache, no importa si no percibiste un golpe.

Al llevarlo a un taller mecánico, el especialista debe analizar los siguientes elementos:

Daño o desgaste en las llantas.

Daños en los rines.

Estado de los amortiguadores.

Daños en la suspensión.

Desalineación de la dirección.

Daños en el sistema de escape.

Daños en el motor.

¿Las aseguradoras cubren daños causados por baches?

En este caso es necesario revisar la cobertura de tu seguro para saber si te pueden indemnizar los daños ocasionados por un bache. De ser posible, realiza estos pasos:

Documenta el daño: Toma fotos del bache y del daño al vehículo.

Contacta a tu aseguradora.

Presenta tu documentación: Fotografías, reporte policial, presupuesto de reparación emitido por un taller mecánico y póliza de seguro.

Espera la evaluación de la aseguradora.

Una vez aceptado el reclamo, procede la reparación de los daños.

¡Ya lo sabes! La mejor manera de proteger a tu auto es no atravesar un bache, esto te ahorrará visitas al mecánico y el desagrado de ver a tu vehículo con golpes, rayones o abolladuras.