De CDMX a Monterrey sin recargar: los nuevos eléctricos de Changan llegan a México

La marca china Changan presentó en México tres vehículos eléctricos de rango extendido (REEV) que prometen recorrer distancias inéditas para el mercado nacional: Deepal S05, Hunter E y G318. Con autonomías que van de los 938 a los 1,129 kilómetros, la firma asegura que estos modelos pueden cubrir la ruta Ciudad de México–Monterrey (909 km) sin necesidad de recarga... y todavía sobra batería.

Los tres vehículos parten de un mismo principio: un motor de combustión interna funciona como generador de energía para las baterías, mientras que la tracción es totalmente eléctrica. El objetivo, según la compañía, es atacar la principal barrera de los autos eléctricos en México: la falta de infraestructura de recarga.

El Deepal S05, un crossover compacto, alcanza 1,129 km de autonomía, acelera de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos y se ofrece en una sola versión de $719,900 pesos. Incluye pantalla de 15.4 pulgadas, asientos con ventilación y calefacción, además de 19 asistencias avanzadas de conducción.

La Hunter E se presenta como la primera pick-up REEV en México. Ofrece hasta 1,031 km de autonomía, tracción 4x4 con bloqueos de diferencial, capacidad de arrastre de 2,500 kg y función V2L para suministrar energía a herramientas o equipos. Sus precios: $819,900 y $899,900 pesos, según la versión.

Por su parte, el G318, un SUV todoterreno inspirado en los clásicos off-road, desarrolla 433 hp y 572 lb-pie de torque, acelera en 6.3 segundos y alcanza una autonomía combinada de 938 km. Su precio en México será de $1,009,900 pesos.

Changan respalda sus baterías de alto voltaje con garantías de hasta ocho años y coberturas que van de 100,000 a 200,000 km, un mensaje directo para ganar confianza en un mercado donde la movilidad eléctrica aún es incipiente.

