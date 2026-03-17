Honda Prelude 2026: precio, motor y características.

El Honda Prelude es un coupé que la marca ha fabricado desde 1978, con un enfoque hacia la conducción divertida y que, al paso de los años, ha denotado innovaciones relevantes para la industria, como el control activo de torque presente en la quinta generación.

En su sexta generación, el Honda Prelude 2026 regresa tras 25 años de ausencia a nivel mundial, y lo hace con una propuesta que hoy en día dista de la moda SUV al conservar la carrocería coupé, pero sí adopta una mecánica híbrida que es eficiente combinada con un chasis divertido de manejar.

Sugerente y emocional

El diseño del Honda Prelude 2026 es algo diferente a lo ya visto en prácticamente todas las marcas. Sí, tiene algunos sellos de diseño de moda, como la barra de luz trasera, pero presenta una identidad propia muy llamativa. Los faros están puestos de manera horizontal y se unen con una barra cromada que recorre el frente. La caída del techo es significativa, con arcos de rueda bien marcados y faldones negros, mismos que en las fascias se convierten en spoilers. La trasera adopta el nombre de la marca en lugar del emblema de la "H", cosa que le da un aire minimalista.

Por dentro, hay una mezcla entre lo conocido con lo novedoso. Si bien, el tablero recuerda al del Civic y del Acura Integra, el Honda Prelude 2026 tiene detalles propios como el material que tiene un tacto de piel en color blanco, además de asientos de cubo blanco con azul y una consola central diferente. Los asientos traseros son en tela negra, más bien dirigidos a niños o como espacio de emergencia para el traslado de personas. De igual manera, se abaten planos al piso para tener mayor superficie de carga.

En cuanto a tecnología, el Honda Prelude 2026 tiene una pantalla de 9 pulgadas con compatibilidad Android Auto y Apple CarPlay, más un audio Bose de 8 bocinas. El cuadro de instrumentos es digital con diferentes configuraciones, muy al estilo de la marca, que es fácil de leer y de modificar.

Cómodo y divertido

Mecánicamente, el Honda Prelude 2026 consta de un motor 2.0 híbrido con dos motores eléctricos que genera 204 caballos de fuerza y transmisión CVT pero tiene varios ases bajo la manga. Uno de ellos es que la suspensión es originaria del Civic Type R, lo que le otorga una vías ensanchadas y cuatro esquinas totalmente independientes, con amortiguadores adaptativos. Otro es que la transmisión tiene un modo llamado S+, el cual simula cambios como si fuera una automática convencional y que, con las paletas de cambio, puede retener las marchas por más tiempo.

La sensación de manejo en un primer acercamiento es interesante, pues tiene mucho torque dados los motores eléctricos, donde se consigue una buena aceleración. Es contundente, pero no explosivo y sin sacrificar comodidad. Los modos de manejo alteran la firmeza de los amortiguadores (Cómodo, GT y Deporte), siendo el GT el más equilibrado entre firmeza y confort. Quizá la potencia no es exuberante para estándares actuales, pero es uno de esos autos que demuestra que no se necesitan centenas de caballos de fuerza para ser divertidos, ya que comunica muy bien a través de la suspensión y dirección todo lo que ocurre en el camino. Es un auto que se disfruta en trayectos diarios o cuando hay más posibilidad de tomar curvas rápidas.

Recordemos que el Honda Prelude 2026 es un híbrido, y en los pocos días de haberlo manejado logramos promediar 16.3 km/l de manejo solamente en ciudad. No es una mala cifra si se toma en cuenta que se realizaron más de 150 kilómetros en este entorno a bordo de un auto que invita a acelerar.

Precios y versiones

El Honda Prelude 2026 ya está disponible en una sola versión, de $949,900, con todo el equipo de seguridad llamado Honda Sensing, que incluye asistencias de manejo y 8 bolsas de aire. Cabe mencionar que este vehículo se produce en Sayama, Japón.